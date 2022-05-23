Зеленский назвал единственное условие для встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом он сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе.

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Зеленский убежден, что каждая война заканчивается дипломатией, "она может привести к миру". Но с каждым днем, отметил он, все сложнее организовать встречу между Украиной и РФ на уровне президентов.

"Есть какая-то линия, через которую перейти уже сложно. После того, что было в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах... Это сложно. Тем не менее, мы должны пытаться закончить..." – сказал Зеленский.

По его словам, Украина будет давить, насколько это возможно, если будет оружие, которое даст возможность терять меньше людей.

"Если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, то без него (российского диктатора Путина, – ред.) этого решения не будет, то не обойдется без встречи с президентом РФ. Но после того, что они сделали, большого желания встречаться точно нет. И большого желания встречаться с посредниками нет, не должно быть и не будет", – сказал президент.

Он отметил, что не будет встречаться ни с кем, кроме Путина. "И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Больше не о чем говорить", – сказал Зеленский.

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Вадим Ребрина

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