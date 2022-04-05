Зеленский не исключил, что его встречи с Путиным может и не быть
Президент Владимир Зеленский не исключил, что его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным может и не быть. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире национального телемарафона.
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Журналистка спросила Зеленского, будет ли он менять свою позицию по переговорам с Путиным после произошедшего в Буче, где российские оккупанты убивали и насиловали мирных людей.
Он ответил, что произошедшее в Буче является большой трагедией, после которой сложно говорить с РФ с человеческой точки зрения. "Прощения за это нет", – заявил президент.
При этом Зеленский считает, что все же нужно стремиться к переговорам с крепкой украинской позицией. По его мнению, отказ говорить с Россией после произошедшего был бы самой легкой позицией.
По его словам, самое сложное – говорить о поступках РФ, признать ее врагом, а произошедшее – геноцидом, за который все причастные должны ответить, но при всей этой позиции найти возможности, чтобы встречаться.
"И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет – как будет. Может так случиться, что и не будет встречи. Может так случиться", – сказал он.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей. У многих расстрелянных связаны руки.
- Западные лидеры потрясены и требуют расследования военных преступлений армии РФ.
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