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Зеленский не исключил, что его встречи с Путиным может и не быть

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 11:01
Зеленский не исключил, что его встречи с Путиным может и не быть - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский не исключил, что его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным может и не быть. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире национального телемарафона.

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Журналистка спросила Зеленского, будет ли он менять свою позицию по переговорам с Путиным после произошедшего в Буче, где российские оккупанты убивали и насиловали мирных людей.  

Он ответил, что произошедшее в Буче является большой трагедией, после которой сложно говорить с РФ с человеческой точки зрения. "Прощения за это нет", – заявил президент. 

При этом Зеленский считает, что все же нужно стремиться к переговорам с крепкой украинской позицией. По его мнению, отказ говорить с Россией после произошедшего был бы самой легкой позицией.

По его словам, самое сложное – говорить о поступках РФ, признать ее врагом, а произошедшее – геноцидом, за который все причастные должны ответить, но при всей этой позиции найти возможности, чтобы встречаться.

"И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет – как будет. Может так случиться, что и не будет встречи. Может так случиться", – сказал он.

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Марк Сировой
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