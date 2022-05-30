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Зеленский и Эрдоган обсудили, как разблокировать украинские порты

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 23:20
Зеленский и Эрдоган обсудили, как разблокировать украинские порты - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Президент Владимир Зеленский пообщался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, написал Зеленский в своем твиттере.

"Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны относительно необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции в этом процессе", – сообщил Зеленский.

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Катерина Амеліна
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Владимир Зеленский Турция морские порты реджеп тайип эрдоган
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