Зеленский и Эрдоган обсудили, как разблокировать украинские порты
30.05.2022, 23:20
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)
Президент Владимир Зеленский пообщался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, написал Зеленский в своем твиттере.
"Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны относительно необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции в этом процессе", – сообщил Зеленский.
- В понедельник Эрдоган разговаривал по телефону и с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Турции предложил провести мирные переговоры с Украиной при участии ООН в Стамбуле.
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