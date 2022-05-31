Евросоюз вводит эмбарго на 2/3 нефти. Шестой пакет санкций согласовали

Лидеры Европейского Союза согласились ввести частичный запрет на российскую нефть, проложив путь к шестому пакету санкций, призванных наказать Россию и ее диктатора Владимира Путина за вторжение в Украину. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ночь с 30 на 31 мая во время саммита в Брюсселе, передает Bloomberg.

Санкции Евросоюза запретят закупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых в государства-члены ЕС морем, но включают временное исключение для трубопроводной нефти, заявил Мишель.

"Это сразу же покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины, — написал Мишель в Twitter. – Максимальное давление на Россию для прекращения войны".

В Bloomberg отмечают, что официальным лицам и дипломатам еще предстоит согласовать технические детали, а санкции должны быть официально приняты всеми 27 странами.

Венгрия, которая продолжит получать российскую нефть по трубопроводу, в течение последнего месяца блокировала эмбарго, добиваясь гарантий того, что ее поставки энергоресурсов не будут нарушены.

Европейская комиссия предложила запретить использование российской сырой нефти на шесть месяцев, а продукты нефтепереработки — через восемь месяцев, сообщают люди, знакомые с самой последней версией предложения.

Поставки нефти по гигантскому "Дружба" в Центральную Европу будут осуществляться до тех пор, пока не будет найдено техническое решение, удовлетворяющее энергетические потребности Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Другие меры в предлагаемом пакете санкций ЕС включают:

- отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков, в том числе крупнейшего кредитора России Сбербанка;

- запрет на оказание консультационных услуг российским компаниям и торговлю рядом химических веществ;

- наложение санкций на Алину Кабаеву, бывшую олимпийскую гимнастку, которая, согласно документу ЕС, "тесно связана" с Путиным; и патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну на Украине. Венгрия, однако, против введения санкций против Кирилла, говорят источники.

- наложение санкций на десятки военнослужащих, в том числе на лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче, а также на компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.

По подсчетам Bloomberg, на морские поставки приходится около двух третей российского импорта нефти, и, как только эта мера будет принята, она будет стоить Путину до $10 млрд в год в виде упущенной выгоды от экспорта.

Это связано с тем, что запрет вынудит Россию продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже переходит из рук в руки примерно на $34 за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent.

По словам человека, знакомого с ходом переговоров, из пакета был исключен план запрета россиянам покупать недвижимость в ЕС.

В некоторых странах будет более длительный переходный период для запрета морской перевозки нефти. Для Болгарии предусмотрен переходный период до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить освобождение от запрета на импорт вакуумного газойля, который используется для производства продуктов, включая бензин и бутан.

В прошлом году Россия поставляла около 720 000 баррелей сырой нефти в день на европейские нефтеперерабатывающие заводы по своему основному трубопроводу в регион. Для сравнения, морские перевозки составляют 1,57 млн ​​баррелей в день из балтийских, черноморских и арктических портов.

Однако основная часть поставок по трубопроводу приходится на Германию и Польшу, которые дали понять, что откажутся от поставок из России независимо от действий ЕС. По словам одного из источников, ранее 30 мая Берлин письменно обязался придерживаться этого обещания.

Наталия Медведева

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