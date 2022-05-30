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Премьер Польши предлагает не дать Венгрии пользоваться преимуществом в импорте нефти из РФ

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30.05.2022, 21:21
Премьер Польши предлагает не дать Венгрии пользоваться преимуществом в импорте нефти из РФ - Фото
Матеуш Моравецкий (фото – AP Photo, Thibault Camus)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу ввести механизм уравнивания цен, чтобы избегающая введение эмбарго на нефть из РФ Венгрия не выиграла от того, что продолжает импортировать российское топливо, сообщает польское агентство ПАП.

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"Мы понимаем, что некоторые страны не имеют выхода к морю, поэтому вынуждены импортировать нефть только по нефтепроводам. Для них у нас есть специальные решения. Но если эти страны – в частности Венгрия, конечно – не согласятся с этими решениями, Польша потребует введения специального инструмента выравнивания цены, чтобы страна, которая дольше других будет импортировать российскую нефть, не имела возможности использовать это как преимущество в конкуренции с другими странами", – цитирует Моравецкого.

  • Евросоюз до сих пор не может договориться, что войдет в шестой пакет санкций против России.
  • В него предполагалось включить эмбарго в российскую нефть. Но против этого выступали Венгрия, Словакия и Чехия.
  • Словакия и Чехия уже согласились на компромисс в виде отсрочки для них на два с половиной года, Венгрия продолжает сопротивляться.
  • По данным прессы, сейчас ЕС обсуждает новый компромиссный вариант: запретить импорт российской нефти по морю (это две трети ее поставок в Евросоюз) и оставить пока импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия.

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Катерина Амеліна
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евросоюз Венгрия российская нефть нефтяное эмбарго
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