Орбан объявил чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в стране из-за войны в Украине. Режим чрезвычайного положения вступит в силу сегодня в полночь, уточнил премьер в видеообращении на своей странице в Facebook.
Чрезвычайное положение, одобренное парламентом сегодня, даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в соседней Украине, заявил Орбан.
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По его словам, правительство объявит о своих первых мерах в условиях чрезвычайного положения в среду.
Виктор Орбан, выигравший четвертый срок подряд на выборах 3 апреля, использовал особый правовой порядок в прошлом, один раз из-за миграционного кризиса, а затем во время пандемии COVID-19, напоминает Reuters.
Новое чрезвычайное положение, объявленное сегодня, дает правительству Орбана возможность быстро утверждать решения правительственным указом.
- 24 мая Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго против России на встрече лидеров ЕС.
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