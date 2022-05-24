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Орбан объявил чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны в Украине

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24.05.2022, 19:51
Орбан объявил чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны в Украине - Фото
Фото: скриншот Orban Victor/Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в стране из-за войны в Украине. Режим чрезвычайного положения вступит в силу сегодня в полночь, уточнил премьер в видеообращении на своей странице в Facebook.  

Чрезвычайное положение, одобренное парламентом сегодня, даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в соседней Украине, заявил Орбан. 

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По его словам, правительство объявит о своих первых мерах в условиях чрезвычайного положения в среду. 

Виктор Орбан, выигравший четвертый срок подряд на выборах 3 апреля, использовал особый правовой порядок в прошлом, один раз из-за миграционного кризиса, а затем во время пандемии COVID-19, напоминает Reuters.    

Новое чрезвычайное положение, объявленное сегодня, дает правительству Орбана возможность быстро утверждать решения правительственным указом.  

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Роман Брыль
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