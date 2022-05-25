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Чрезвычайное положение в Венгрии: Орбан обязал крупные компании отдавать прибыль в бюджет

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 22:54
Чрезвычайное положение в Венгрии: Орбан обязал крупные компании отдавать прибыль в бюджет - Фото
Виктор Орбан (фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал первый указ после введения чрезвычайного положения в стране 23 мая: крупным компаниям придется направить свою дополнительную прибыль в бюджет страны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на видеообращение венгерского премьера.   

Согласно указу, компании из банковского, энергетического, телекоммуникационного, авиа-  секторов, а также крупные розничные сети должны на протяжении двух лет перечислять часть прибыли в специально созданные два фонда. 

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Деньги из этих фондов пойдут на субсидии гражданам по оплате коммунальных услуг, а также на финансирование модернизации венгерской армии.   

"Мы просим и ожидаем, что те, кто получил дополнительную прибыль в это военное время, помогут людям и внесут свой вклад в бюджет национальной обороны", – сказал Орбан в видеообращении.  

"Экспроприация" прибыли, по мнению Орбана, поможет сбалансировать госбюджет, который лишился дополнительных ассигнований со стороны фондов Европейского Союза. Значительная часть расходов госбюджета была использована партией Орбана для победы на выборах 3 апреля, уточняет агентство.   

Читайте также: Стоп истерика. Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Что это значит   

Через несколько дней после убедительной победы Орбана Европейская комиссия запустила недавно созданный механизм, который позволяет ей сократить финансирование стран-членов, где существуют проблемы с коррупцией и верховенством права.  

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