Зеленский: Я заинтересован, чтобы Китай не поддерживал РФ, а заставил ее прекратить войну
Президент Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы Китай повлиял на Россию с целью прекращения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью Financial Times.
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"Я заинтересован в объединении мира максимально. Я заинтересован в позиции китайского лидера и китайского общества. Для нас важно, чтобы такая большая страна повлияла на то, чтобы Россия остановила эту войну, не поддерживала Российскую Федерацию", – сказал Зеленский.
Он отметил, что у Китая и западного мира есть политические и экономические расхождения, но сегодня война РФ против Украины, которая может стать началом третьей мировой войны, должна быть приоритетом для любого лидера. "Поэтому я очень заинтересован, чтобы Китай поддерживал Украину", – сказал президент.
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