Китай не помогал России оружием в войне против Украины – министр обороны КНР

Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. Об этом он сказал на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, пишет Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку", — сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

"Оно не направлено против какой-либо третьей страны", — сказал Вэй, добавив при этом, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фэнхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

Читайте также Китай нервничает: России грозит поражение, она ослабла из-за войны В середине марта западные СМИ сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой поддержать ее военные действия. Если до этого они надеялись на поддержку только экономического характера, то после неудачного начала военной кампании в Украине речь шла уже о товарах военного назначения, например беспилотниках. Читайте также: Вэй Фенхе призвал США и НАТО сесть за стол с Россией, чтобы закончить войну. Украину туда не "пригласил"

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.