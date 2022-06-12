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Китай не помогал России оружием в войне против Украины – министр обороны КНР

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 22:13
Китай не помогал России оружием в войне против Украины – министр обороны КНР - Фото
Фото: EPA

Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. Об этом он сказал на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, пишет Washington Post.

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"Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку", — сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

"Оно не направлено против какой-либо третьей страны", — сказал Вэй, добавив при этом, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

Вэй Фэнхе также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

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  • В середине марта западные СМИ сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой поддержать ее военные действия. Если до этого они надеялись на поддержку только экономического характера, то после неудачного начала военной кампании в Украине речь шла уже о товарах военного назначения, например беспилотниках.

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Андрей Водяный
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Россия Китай война Вэй Фэнхэ
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