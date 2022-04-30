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Надеемся, Пекин призовет Кремль к прекращению войны — Кулеба в интервью китайскому СМИ

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 21:52
Надеемся, Пекин призовет Кремль к прекращению войны — Кулеба в интервью китайскому СМИ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Украина надеется, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня в Украине. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа, выразив убежденность, что Пекин не будет преследовать геополитические цели и "подливать масла в огонь в войне России против Украины".

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"Мы надеемся, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня, чтобы не допустить эскалации. Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", – сказал он.

Кулеба убежден, что китайская сторона не хочет, чтобы ситуация в Украине развивалась так, как развивается сегодня.

Он отметил, что война России против Украины не в интересах Китая, так как глобальный продовольственный кризис и экономические проблемы, вызванные вторжением, представляют серьезную угрозу для экономики КНР. "Каждая страна, включая Китай, хочет глобальной стабильности", – сказал Кулеба.

Он выразил убежденность, что если Россию не остановить сейчас, через несколько лет она вызовет новые кризисы.

"Ответственная позиция Китая состоит в том, чтобы не преследовать геополитические цели и не подливать масла в огонь в войне России против Украины", – сказал Кулеба.

  • Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН (сейчас ими являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. – Ред.), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

  • 2 апреля глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина ведет переговоры с КНР об участии в договоре о гарантиях безопасности по дипломатическим каналам, но они идут труднее всего, по сравнению с другими странами.

Вадим Ребрина
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Россия Китай война дмитрий кулеба
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