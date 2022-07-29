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Байден и лидер Китая обсудили войну в Украине и опасения о направлении ее развития

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 05:28
Байден и лидер Китая обсудили войну в Украине и опасения о направлении ее развития - Фото
Разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили войну, которую развязала Росси в Украине, а также опасения о дальнейшем направлении ее развития. Об этом сообщил представитель Белого дома на брифинге.

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Как отмечается, телефонный разговор Байдена и Си длился 2 часа и 20 минут.

По словам представителя Белого дома, разговор был предметным, обстоятельным и откровенным.

Лидеры США и Китая обсудили три основных темы.

Во-первых, речь шла возможные сферы сотрудничества двух стран – с особым акцентом на изменение климата и безопасность в области здравоохранения, а также на борьбу с наркотиками.

Во-вторых, два лидера обменялись мнениями о войне России на Украине и ее глобальных последствиях.

"Вы знаете, что два лидера действительно обменялись мнениями о том, как обстоят дела в данный момент в отношении конфликта, а также об их, вы знаете, опасениях по поводу того, куда могут развиваться события", – сказал чиновник.

Часть отчета представителя Белого дома о том, что говорили Байден и Си о войне в Украине, была самой краткой, а в официальном релизе Белого дома о разговоре лидеров США и Китая эта тема не упомянута.

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В-третьих, Байден и Си подробно обсудили Тайвань.

"О Тайване был прямой и честный разговор. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов нашей политике одного Китая, руководствуясь законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью заверениями", – сказал чиновник Белого дома.

Лидеры отметили, что у США и Китая есть разногласия, когда речь идет о Тайване, но они справляются с ними уже более 40 лет, и необходимо поддерживать открытую линию связи по этому вопросу.

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Наталия Медведева
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Китай си цзиньпин тайвань джо байден
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