Байден и лидер Китая обсудили войну в Украине и опасения о направлении ее развития

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили войну, которую развязала Росси в Украине, а также опасения о дальнейшем направлении ее развития. Об этом сообщил представитель Белого дома на брифинге.

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Как отмечается, телефонный разговор Байдена и Си длился 2 часа и 20 минут.

По словам представителя Белого дома, разговор был предметным, обстоятельным и откровенным.

Лидеры США и Китая обсудили три основных темы.

Во-первых, речь шла возможные сферы сотрудничества двух стран – с особым акцентом на изменение климата и безопасность в области здравоохранения, а также на борьбу с наркотиками.

Во-вторых, два лидера обменялись мнениями о войне России на Украине и ее глобальных последствиях.

"Вы знаете, что два лидера действительно обменялись мнениями о том, как обстоят дела в данный момент в отношении конфликта, а также об их, вы знаете, опасениях по поводу того, куда могут развиваться события", – сказал чиновник.

Часть отчета представителя Белого дома о том, что говорили Байден и Си о войне в Украине, была самой краткой, а в официальном релизе Белого дома о разговоре лидеров США и Китая эта тема не упомянута.

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В-третьих, Байден и Си подробно обсудили Тайвань.

"О Тайване был прямой и честный разговор. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов нашей политике одного Китая, руководствуясь законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью заверениями", – сказал чиновник Белого дома.

Лидеры отметили, что у США и Китая есть разногласия, когда речь идет о Тайване, но они справляются с ними уже более 40 лет, и необходимо поддерживать открытую линию связи по этому вопросу.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

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Наталия Медведева

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