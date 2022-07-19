В Китае согласны с Кремлем: говорят, это "США виноваты" в нападении России на Украину

Китайские власти повторили то, что говорит и пропаганда Кремля, прямо заявив, что это якобы США, а не Москва, были зачинщиками полномасштабного нападения России на Украину. Это следует из ответа спикера МИД КНР Чжао Лицзяня на вопрос журналиста провластной газеты Global Times о том, как Пекин оценивает недавние предостережения из Вашингтона о последствиях, если Китай будет помогать российским оккупантам.

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18 июля на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс предостерег Пекин от предоставления России оружия или любой другой помощи для ведения войны против Украины, в том числе за счет уклонения от санкций Запада.

Лицзянь ответил, что Прайс "говорил так, как будто США – мировой полисмен". Он заверил, что по теме Украины Китай занимает "объективную и справедливую" позицию, а также "стоит на стороне мира и справедливости".

"Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая", – заявил спикер МИД КНР. Он подчеркнул, что Пекин резко против "односторонних незаконных санкций и не основанной на международном праве юрисдикции длинных рук".

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"Как те, кто начал кризис в Украине и являются самым главным фактором, подпитывающим его, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию крайнего давления и раздуванию огня по украинскому вопросу и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую холодную войну", – отметили в Китае.

Лицзянь, как и все чиновники КНР, избегает называть то, что происходит, войной.

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Евгений Пилипенко

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