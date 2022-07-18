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Китай не сторона войны в Украине, но настойчив в "поощрении мира" — глава МИД КНР

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 06:21
Китай не сторона войны в Украине, но настойчив в
Ван И (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна всегда была "тверда и настойчива в поощрении мира и переговоров". Об этом сообщили на сайте МИД КНР. 

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По его словам, война России против Украины оказала серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Ван И напомнил недавнюю встречу глав МИД G20, где все стороны "были глубоко обеспокоены". 

Он отметил, что Китай не является стороной конфликта, однако "не сидел сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь, а всегда был тверд и настойчив в поощрении мира и переговоров".

"В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности", — сказано в заявлении.

Читайте также: G20 не сможет достигнуть позиции по Украине из-за Китая, Индии и Южной Африки — Reuters 

Дмитрий Гриниченко
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Россия Китай Украина война переговоры
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