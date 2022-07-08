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Блинкен обратился к властям России: Украина – не ваша, ее зерно тоже. Разблокируйте порты

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 13:44
Блинкен обратился к властям России: Украина – не ваша, ее зерно тоже. Разблокируйте порты - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

На встрече глав МИД стран-членов клуба Большой двадцатки на индонезийском острове Бали госсекретарь США Энтони Блинкен формально призвал Москву разблокировать экспорт украинского зерна из портов на черноморском побережье Украины. Об этом пишет Reuters.

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Глава Госдепартамента, отмечает агентство, "напрямую обратился" к российской делегации, хотя вышло это заочно, так как министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров ушел, как только начали выступать западные министры.

"Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно", – сказал чиновник.

Сегодня, 8 июля, проходит встреча министров иностранных дел G20. Делегаты отказались делать традиционное групповое фото, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым.

Читайте также: Осмысленных дипломатических инициатив Путина мы не видим. Для танго нужны двое – Блинкен 

Евгений Пилипенко
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война обращение зерно Сергей Лавров оккупация G20 блокада Энтони Блинкен
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