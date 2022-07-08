Блинкен обратился к властям России: Украина – не ваша, ее зерно тоже. Разблокируйте порты

На встрече глав МИД стран-членов клуба Большой двадцатки на индонезийском острове Бали госсекретарь США Энтони Блинкен формально призвал Москву разблокировать экспорт украинского зерна из портов на черноморском побережье Украины. Об этом пишет Reuters.

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Глава Госдепартамента, отмечает агентство, "напрямую обратился" к российской делегации, хотя вышло это заочно, так как министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров ушел, как только начали выступать западные министры.

"Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно", – сказал чиновник.

Сегодня, 8 июля, проходит встреча министров иностранных дел G20. Делегаты отказались делать традиционное групповое фото, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым.

Как и планировалось, Блинкен не стал встречаться с Лавровым на полях этого саммита. Американские СМИ писали, что госсекретарь планирует "откровенный разговор" с китайским коллегой о войне в Украине.

Саммит лидеров G20 запланирован на ноябрь.

6 июля глава МИД Кулеба скоординировал с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения.

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Евгений Пилипенко

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