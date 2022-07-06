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Госдеп: Блинкен не будет встречаться с Лавровым на саммите G20 из-за войны в Украине

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06.07.2022, 07:33
Госдеп: Блинкен не будет встречаться с Лавровым на саммите G20 из-за войны в Украине - Фото
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будут встречаться на саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, не стоит ожидать встречи между Блинкеном и Лавровым на саммите. 

"Мы привержены идее, что с Россией не может быть так, как обычно. И мы слышали, как международное сообщество высказывалось против жестокой, ничем не спровоцированной войны России против Украины. Я подозреваю, что в ближайшие дни вы услышите, как это делают члены G20", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли Блинкен присутствовать на всех встречах, в которых участвует Лавров или уйдет с заседаний, где будет выступать глава российского МИД.

"Госсекретарь намерен полностью участвовать в G20. Я не собираюсь говорить о каких-либо планах со стороны министра Лаврова или любого другого участника на министерском уровне, но могу сказать вам, что госсекретарь будет полноправным и активным участником G20", — отметил он. 

Читайте также: МИД РФ показал фото Лаврова и президента Монголии. На переднем плане – свастика 

Дмитрий Гриниченко
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госдеп Сергей Лавров G20 Энтони Блинкен
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