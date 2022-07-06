Госдеп: Блинкен не будет встречаться с Лавровым на саммите G20 из-за войны в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будут встречаться на саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, не стоит ожидать встречи между Блинкеном и Лавровым на саммите.
"Мы привержены идее, что с Россией не может быть так, как обычно. И мы слышали, как международное сообщество высказывалось против жестокой, ничем не спровоцированной войны России против Украины. Я подозреваю, что в ближайшие дни вы услышите, как это делают члены G20", — сказал Прайс.
Представитель Госдепа уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли Блинкен присутствовать на всех встречах, в которых участвует Лавров или уйдет с заседаний, где будет выступать глава российского МИД.
"Госсекретарь намерен полностью участвовать в G20. Я не собираюсь говорить о каких-либо планах со стороны министра Лаврова или любого другого участника на министерском уровне, но могу сказать вам, что госсекретарь будет полноправным и активным участником G20", — отметил он.
- На саммите G20 Блинкен проведет откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой Ваном И во время саммита G20 в Индонезии.
- Блинкен заявлял, что США не видят никаких "осмысленных" попыток со стороны руководства страны-оккупанта РФ вести переговоры о прекращении российской полномасштабной войны против Украины.
- 26 июня Блинкен о продвижении РФ в Донбассе говорил следующее: "Это тактические успехи. Стратегически Путин проиграл".
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