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Блинкен о продвижении РФ в Донбассе: Это тактические успехи. Стратегически Путин проиграл

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26.06.2022, 21:59
Блинкен о продвижении РФ в Донбассе: Это тактические успехи. Стратегически Путин проиграл - Фото
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что продвижение России на Донбассе не будет иметь стратегического значения. С точки зрения целей войны она уже проиграла, сказал Блинкен в интервью CNN на полях саммита Большой семерки в Германии.

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"Не будем путать тактику со стратегией. С точки зрения стратегических целей Путина он уже проиграл. Его стратегической целью было положить конец суверенитету и независимости Украины, стереть ее с карты, включить в состав России", – ответил Блинкен журналисту на вопрос, побеждает ли Россия в войне с Украиной.

Стратегическая цель Путина не достигнута, невзирая на определенные тактические успехи в захвате территорий.

"Суверенная и независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин будет находиться на политической арене", – уверен Блинкен.

"Между тем на востоке Украины продолжается тактическая, ожесточенная битва с российской агрессией, украинские силы отступают. Есть успехи у одной стороны, есть успехи у другой, но в действительности важно то, что со стратегической точки зрения Путин не добьется успеха в том, чего он пытался достичь", — сказал Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что не имели успеха и попытки Путина расколоть НАТО.

"Мы собираемся на саммит НАТО, где альянс продемонстрирует большее единство, большую силу, чем когда-либо на моей памяти. В самой Украине, на встрече Большой семерки, а также в НАТО мы будем продолжать коллективно делать все возможное, чтобы убедиться, что у украинцев есть все необходимое для отражения российской агрессии", — сказал государственный секретарь США.

Блинкен также прокомментировал ракетные обстрелы Украины, значительно усилившиеся в последние дни.

"Мы уже наблюдали время от времени, с момента, когда Путин проиграл битву за Киев и был вынужден переместить фокус только на восток и юг Украины, что они запускают ракеты с расстояния – в основном, чтобы терроризировать людей. Они попали в жилой дом. Есть свидетельства, что они попали в детский сад. В этом нет никакой другой цели, кроме как попытка терроризировать украинцев", — сказал Блинкен.

  • В апреле Россия отказалась от плана оккупировать большую часть Украины, сосредоточившись на захвате Донецкой и Луганской областей и удержании территории других областей, которые она успела оккупировать после 24 февраля.
  • 25 июня ей удалось захватить административный центр Луганской области – город Северодонецк. Последним свободным городом области остался Лисичанск на другой стороне Северского Донца.
  • Британская разведка считает, что захват Северодонецка Россией – это только одна из задач российской армии. Чтобы оккупировать весь Донбасс, армии РФ необходимо взять под контроль Краматорск и обеспечить защиту основных путей снабжения города Донецка.
Андрей Водяный
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США война Энтони Блинкен
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