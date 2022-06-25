Мэр Северодонецка: Город полностью под оккупацией

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что российские оккупанты контролируют город полностью и уже "наводят там свои порядки". Об этом он рассказал в эфире единого телемарафона.

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"Город полностью под оккупацией Российской Федерации, пытаются наводить там свои порядки. Насколько мне известно, назначили какого-то коменданта, собирающего какой-то актив... Город настолько уничтожен, что, честно говоря, людям будет трудно справляться", – сказал он.

Украинские военные отошли из города на более сильные позиции.

Выезд гражданских из Северодонецка возможен только на восток в сторону оккупированной раньше территории.

Жители Северодонецка, которые уже почти три месяца в подвалах завода "Азот", начали оттуда подниматься. "С ними снимают пропагандистские ролики. Но люди пережили почти три месяца в укрытиях, подвалах. Они нуждаются в помощи медицинской и психологической помощи", – рассказал Стрюк.

24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские силы получили команду отходить из разрушенного Северодонецка на подготовленные позиции. В Минобороны и ОК "Восток" комментировать это отказались.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что отступление от Северодонецка украинских сил было тактическим и организованным, оно нужно для стратегической победы.

Андрей Водяный

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