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Мэр Северодонецка: Город полностью под оккупацией

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 17:48
Мэр Северодонецка: Город полностью под оккупацией - Фото
Фото: Facebook / Сергей Гайдай

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что российские оккупанты контролируют город полностью и уже "наводят там свои порядки". Об этом он рассказал в эфире единого телемарафона.

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"Город полностью под оккупацией Российской Федерации, пытаются наводить там свои порядки. Насколько мне известно, назначили какого-то коменданта, собирающего какой-то актив... Город настолько уничтожен, что, честно говоря, людям будет трудно справляться", – сказал он.

Украинские военные отошли из города на более сильные позиции.

Выезд гражданских из Северодонецка возможен только на восток в сторону оккупированной раньше территории.

Жители Северодонецка, которые уже почти три месяца в подвалах завода "Азот", начали оттуда подниматься. "С ними снимают пропагандистские ролики. Но люди пережили почти три месяца в укрытиях, подвалах. Они нуждаются в помощи медицинской и психологической помощи", – рассказал Стрюк.

Андрей Водяный
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война луганская область северодонецк Александр Стрюк
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