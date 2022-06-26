Отход ВСУ от Северодонецка не облегчает России задачу захвата Донбасса – разведка Британии
26.06.2022, 10:39
Северодонецк (Фото: EPA)
Захват Северодонецка Россией – это всего лишь одна из задач российской армии. Чтобы оккупировать весь Донбасс, армии РФ необходимо взять под контроль Краматорск и обеспечить безопасность основных путей снабжения города Донецк, говорится в сводке британской разведки.
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В разведке напоминают, что в апреле 2022 года Россия пересмотрела свой план оккупировать большую часть Украины на более целенаправленное наступление на Донбассе.
Также в разведке подтвердили, что большинство украинских сил отошли со своих оборонительных позиций в Северодонецке.
- 25 июня в британской разведке предположили, что в армии России, вероятно, были отстранены несколько генералов.
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