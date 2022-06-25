Россия, скорее всего, отстранила нескольких ключевых генералов – разведка Британии

В армии России, вероятно, были отстранены несколько генералов. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на выводы своей разведки.

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Там отметили, что украинские силы, вероятно, перестраивают оборону на направлении Северодонецк-Лисичанск, а российские бронетанковые подразделения продолжают постепенно наступать на южной окраине в этом районе.

Вместе с этим, по данным разведчиков, с начала июня высшее командование РФ, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей на войне в Украине.

В частности речь идет о командующем Воздушно-десантными войсками генерал-полковнике Андрее Сердюкове и генерале армии Александре Дворникове, который командовал южной группой войск и, вероятно, какое-то время исполнял обязанности главного оперативного командующего.

Британцы отмечают, что командовать южной группировкой теперь, вероятно, будет генерал-полковник Сергей Суровикин. Ранее он возглавлял Воздушно-космические силы России, а его 30-летняя карьера сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости. Детальнее о Суровикине можно почитать здесь.

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Марк Сировой

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