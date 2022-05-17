"Сталинские традиции". За крейсер "Москва" арестован глава Черноморского флота РФ – ГУР

Кремль в "сталинских традициях" начал искать виноватых за провал широкомасштабного вторжения России в Украину, арестован глава Черноморского флота РФ вице-адмирал Игорь Осипов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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В ГУР отмечают, что с 24 февраля армия РФ не выполнила ни одного из стратегических заданий, а некомпетентность российской военной верхушки "превзошла все ожидания мирового сообщества".

Кремлевская элита пытается смягчить для себя последствия провала и "в лучших сталинских традициях" начала искать виноватых среди командиров, пишут в ГУР.

По данным разведки, за потерю крейсера "Москва", флагмана ЧФ РФ, был отстранен и арестован командующий флотом Осипов. Начались следственные действия и против его первого заместителя – вице-адмирала Сергея Пинчука.

Также за беспрецедентные потери личного состава, вооружения и техники отстранен руководитель шестой армии РФ Владислав Ершов. По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа Сергей Кисель, который отправлял в Украину срочников.

Кроме того, отстранены командующий 22 АК Южного военного округа во временно оккупированном Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев и командир 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения Михаил Пономарев.

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Марк Сировой

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