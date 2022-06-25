Выход из Северодонецка обеспечил ВСУ лучшие оборонительные позиции – Пентагон

Контролируемый вывод Вооруженных Сил Украины из Северодонецка дает возможность украинской армии занять лучшие позиции для дальнейшей обороны. Об этом заявил представитель Министерства обороны США на брифинге 24 июня.

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"Я хочу показать контекст наблюдаемого нами в Северодонецке управляемого отступления Вооруженных Сил Украины из этого места", – сказал старший чиновник Пентагона.

Он предложил вспомнить развитие событий за последние четыре месяца: России пришлось полностью пересмотреть свои первоначальные планы, которые были чрезмерно амбициозными и неумелыми.

"Они перешли от попытки наступления по многим направлениям, в которой их победили украинцы, к нынешнему сосредоточению внимания на Восточной Украине. И действительно, россияне просто дюйм за дюймом занимают здесь территорию", – сказал старший чиновник Пентагона.

Он отметил, что важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот "очень маленький, очень постепенный выигрыш".

Украинское командование, выводя ВСУ из Северодонецка, обеспечивает себе положение, в котором войска могут лучше защищаться, сказал спикер Минобороны США.

"ВСУ выполняют профессиональное, тактическое отступление, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они могут лучше защитить. И я вижу, что это происходит на фоне их способности продолжать сковывать российские войска в течение очень длительного периода времени в очень небольшой географической области", – сказал представитель Пентагона.

24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и журналист Юрий Бутусов сообщили, что ВСУ получили приказ отойти из Северодонецка на новые рубеж обороны.

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Наталия Медведева

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