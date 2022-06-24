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ВСУ отбили штурм на юге Лисичанска, заставили бежать оккупантов под Херсоном – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 19:23
ВСУ отбили штурм на юге Лисичанска, заставили бежать оккупантов под Херсоном – Генштаб - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

Украинские защитники успешно отбили штурм в районе южной окраины Лисичанска, говорится в сводке Генштаба. Враг при поддержке артиллерии начал штурм в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются. 

На Южнобужском направлении в результате успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области. 

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Противник захватил населенный пункт Николаевка. Попытка разведки боем в направлении Мироновка–Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли. 

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм–Барвинково и Изюм–Славянск. 

На Харьковском направлении враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак. 

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое–Долина. Штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка–Вернополье и Дубровно–Курулька наши воины успешно отбили.  

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. 

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На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое давление вдоль линии столкновения, чтобы сковать действия наших войск и не допустить их переброски на другие направления. 

Роман Брыль
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Генштаб ВСУ оккупанты лисичанск штурм
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