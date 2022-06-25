Главнокомандующим силами НАТО станет генерал Каволи из США. Он – спец по России

Новым главой европейского командования США и главнокомандующими силами НАТО станет четырехзвездный американский генерал Кристофер Каволи, который имеет опыт в связанных с Россией вопросах, выступает за расширение Альянса и увеличение расходов на оборону. Об этом сообщает Politico.

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Отмечается, что кандидатуру Каволи выдвигал президент США Джо Байден – и Сенат ее поддержал. Каволи командовал армейскими силами США в Европе, а теперь заменит Тода Уолтерса на посту главы европейского командования США и главнокомандующего силами НАТО.

Каволи должен принять командование на церемонии 1 июля.

Журналисты отмечают, что Каволи свободно говорит по-русски и имеет степень магистра по изучению России (Russian studies) в Йельском университете. Он также ранее работал директором по вопросам России в Объединенном штабе Пентагона и дважды командовал войсками в Афганистане.

На слушаниях в Сенате Каволи заявил, что с нетерпением ждет вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, обе страны привнесут в Альянс немало возможностей с первого дня.

Кроме того, Каволи поддерживает страны НАТО, которые увеличивают расходы на оборону. По его мнению, они должны составлять от 2% ВВП.

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Марк Сировой

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