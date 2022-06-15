Будет решаться будущее НАТО. Зеленского пригласят на саммит Альянса в Мадриде

Президента Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде, на котором будет согласовываться "план будущего Альянса". Это анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции на перед саммитом министров обороны стран НАТО.



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"Президент Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде. Он будет приглашен, чтобы обратиться ко всем лидерам Альянса", – сказал Столтенберг.

По его словам, Зеленский будет приглашен посетить встречу физически. Однако, если для президента это будет невозможным, то он сможет обратиться по видеосвязи, отметил генсек.

"Мы с нетерпением ждем обращения Зеленского к лидерам Альянса. Эти лидеры очень преданы поддержке Украине, выражению солидарности с ней не только на словах, но и на действиях", – сказал он.

Саммит НАТО в Мадриде запланирован на 28-30 июня. Вчера Столтенберг заявил на брифинге в Гааге, что в столице Испании союзники согласуют следующую новую Стратегическую концепцию НАТО. "Это будет план будущего Альянса", – сказал генсек.

Он также напомнил, что предыдущая Стратегическая концепция НАТО была утверждена на саммите в Лиссабоне в 2010-м году, в ней Россия рассматривалась как стратегический партнер. "Сейчас мы, конечно, не собираемся относиться к России как к стратегическому партнеру", – добавил он.

Столтенберг также заявил, что ожидает помощи НАТО Украине в переходе с советского на западное оружие.

Также сегодня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" более 40 стран, которые помогают Украине в войне с Россией.

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Марк Сировой

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