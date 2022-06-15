Будет решаться будущее НАТО. Зеленского пригласят на саммит Альянса в Мадриде
Президента Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде, на котором будет согласовываться "план будущего Альянса". Это анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции на перед саммитом министров обороны стран НАТО.
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"Президент Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде. Он будет приглашен, чтобы обратиться ко всем лидерам Альянса", – сказал Столтенберг.
По его словам, Зеленский будет приглашен посетить встречу физически. Однако, если для президента это будет невозможным, то он сможет обратиться по видеосвязи, отметил генсек.
"Мы с нетерпением ждем обращения Зеленского к лидерам Альянса. Эти лидеры очень преданы поддержке Украине, выражению солидарности с ней не только на словах, но и на действиях", – сказал он.
Саммит НАТО в Мадриде запланирован на 28-30 июня. Вчера Столтенберг заявил на брифинге в Гааге, что в столице Испании союзники согласуют следующую новую Стратегическую концепцию НАТО. "Это будет план будущего Альянса", – сказал генсек.
Он также напомнил, что предыдущая Стратегическая концепция НАТО была утверждена на саммите в Лиссабоне в 2010-м году, в ней Россия рассматривалась как стратегический партнер. "Сейчас мы, конечно, не собираемся относиться к России как к стратегическому партнеру", – добавил он.
- Столтенберг также заявил, что ожидает помощи НАТО Украине в переходе с советского на западное оружие.
- Также сегодня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" более 40 стран, которые помогают Украине в войне с Россией.
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