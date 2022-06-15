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Столтенберг ожидает, что НАТО поможет Украине перейти с советского на западное оружие

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 12:55
Столтенберг ожидает, что НАТО поможет Украине перейти с советского на западное оружие - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны-члены Альянса помогут Украине перейти с советского оружия на современное западное. Он также ожидает объявлений о новой помощи Киеву сегодня вечером. Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом министров обороны стран НАТО.

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"Я ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют всесторонний пакет помощи для Украины. Помощь Украине в долгосрочной перспективе, в переходе от оборудования советских времен к современному оборудованию НАТО, а также в улучшении оперативной совместимости с НАТО", – сказал он.

По словам генсека, у министра обороны Алексея Резникова будет возможность озвучить срочные потребности Украины, а у его коллег из стран НАТО – сделать новые заявления о поддержке Киева.

"Союзники полны решимости продолжать предоставлять военную технику, которая необходима Украине для победы, включая тяжелое вооружение и системы большой дальности", – добавил Столтенберг.

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Марк Сировой
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