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"Может, немедленно перейти на F-35". Резников ждет сигнала от Альянса насчет авиации ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 06:55
Алексей Резников (Скриншот трансляции Минобороны)

Защита неба – это общий интерес, и НАТО с Украиной должны разработать стратегию перехода Воздушных сил на западные боевые самолеты. Это поможет решить часть будущих проблем безопасности, написал в колонке для Atlantic Council министр обороны Алексей Резников.

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"На каких самолетах тренироваться украинским пилотам? Должны ли они летать на истребителях F-15 и F-16 или, возможно, им следует немедленно перейти на F-35? Может быть, это Gripens?", – спрашивает он западный мир, военное крыло которого соберется сегодня на третью встречу антипутинской коалиции в формате "Рамштайн", а в Мадриде вскоре состоится саммит НАТО.

Резников подчеркнул, что такой же диалог нужен "по всем вопросам" – от противоракетной обороны и танковых частей до военно-морских сил и кибербезопасности, и сигнал, которого ожидает Украина, "должен выходить за рамки простых слов поддержки".

"Украина ждет четкого сигнала от НАТО о нашей будущей роли в евробезопасности", – подчеркнул глава Минобороны, напомнив, что последние четыре месяца показали – украинцы могут быть восточным щитом Европы.

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Как объяснил в Facebook советник Резникова Алексей Копытко, восстановить потери Воздушных сил в этой войне в нужном объеме на советских самолетах невозможно: "Мы нигде не купим и сами не произведем 200-300+ современных МиГов и Су".

"Надо будет брать какую-то западную основу. Т.е., либо наша система авиа/ПВО/ПРО будет совместима с НАТО, либо у НАТО будет колоссальная брешь на востоке. Никакого другого рационального решения, кроме как уже сейчас вплетать нас в западную инфраструктуру, не существует", – отметил он.

Он добавил, что авиация – это "задача на годы", так как это самолеты, подготовка летчиков, новые доктрины, аэродромы, ремонтная база и прочее.

Евгений Пилипенко
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Алексей Резников нато прогноз авиация f-35 обучение f-16 сдерживание воздушные силы F-15 Алексей Копытко Gripens
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