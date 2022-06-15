Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе

В преддверии саммита НАТО в Мадриде лидеры альянса обсудили необходимость продолжать решительную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи лидеров альянса в Гааге, сообщает пресс-служба блока.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Гааге обсудили будущие решения саммита, который в документе назван "историческим и трансформирующим".

Дискуссия касалась необходимости продолжать решительную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"И я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Зеленского в его обращении к лидерам НАТО на нашем саммите в Мадриде", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО в ответ на вторжение России в Украину укрепил свою способность защищать и оборонять каждый дюйм территории союзников. В Мадриде будут приняты решения о следующих шагах в укреплении НАТО.

Также на встрече в Гааге лидеры альянса рассмотрели необходимость вкладывать больше средств в оборону и финансирование НАТО.

Кроме того, сообщается, что в Мадриде будет согласована следующая Стратегическая концепция НАТО, которая будет содержать оценку изменившейся среды безопасности и основные ценности и задачи блока.

Читайте также: Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде – СМИ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.