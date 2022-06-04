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"Кремль не отлетит в космос". Резников предлагает включить Украину в новую стратегию НАТО

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 21:38
Алексей Резников (скриншот)

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина должна стать частью новой оборонной стратегии НАТО на следующие 10 лет, так как "Кремль не отлетит в космос". Об этом он сказал во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022, передает пресс-служба Минобороны.

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Резников оценил уровень оказания помощи Украине как позволяющий лишь сдерживать агрессора. В то же время, отметил он, силы обороны Украины нуждаются в большем, чтобы перейти в эффективное контрнаступление и отбросить российских захватчиков за пределы государства и освободить все территории.

"На первом этапе мы хотим повысить наши возможности. Далее – обсудить наше будущее соседство с Россией", – сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что НАТО сейчас пытается усилить восточный фланг, и в этой перспективе на саммите в Мадриде должна быть принята оборонная стратегия на следующие 10 лет.

"Я думаю, если мы говорим о членстве Украины в Альянсе де-факто, а не де-юре, это было бы очень хорошей идеей, чтобы Украина была частью этой стратегии, ведь мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО, ЕС. Это было бы выигрышной ситуацией для всех. Потому что, к сожалению, Кремль не улетит в космос на технологиях Илона Маска", – сказал Резников.

  • 15 мая Bloomberg сообщал, что НАТО может признать поведение РФ "прямой угрозой" в новом стратегическом документе Альянса, который будет принят в Мадриде в июне 2022-го.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников кремль нато стратегия
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