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Резников высказал "оптимистичные прогнозы": Войну реально закончить еще в этом году

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 20:56
Резников высказал
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Министр обороны Алексей Резников допускает, что полномасштабная война России против Украины может завершиться в этом году. Об этом он сказал во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022, передает пресс-служба Минобороны.

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"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Сейчас невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал Резников.

Министр обороны отметил, что "мечтой" кремлевской власти является "собрать "их" земли".

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", – предостерег глава Минобороны.

Он также заявил, что российские военные – это "не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники".

"Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – добавил Резников.

Читайте также: У представителя ООН по Украине "есть оптимизм", что война скоро закончится

Оксана Житнюк
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Алексей Резников прогноз победа окончание войны
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