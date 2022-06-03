У представителя ООН по Украине "есть оптимизм", что война скоро закончится

В ООН надеются, что полномасштабная агрессивная война России против Украины вскоре закончится, так как "ни Украина, ни Россия не могут себе позволить" ее затягивать. Такое мнение выразил в Новостях ООН координатор этой организации по кризисным ситуациям в Украине Амин Авад.

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"Есть оптимизм, что война [скоро] закончится, потому что ни Украина, ни Россия не могут себе этого позволить. Украина страдает от гибели людей, разрушения больниц, школ, жилых домов, железнодорожных станций и путей, а также транспортного сектора. И санкции против России жесткие", – перечислил он причины, по которым война якобы должна скоро завершиться.

Авад сказал, что ООН "продолжает призывать Россию щадить гражданскую инфраструктуру – источники воды, электричества, школы и больницы – и будет продолжать делать эти призывы".

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Он добавил, что такая война "также разрушительна и для мира", ведь Украина обеспечивала до нее 15–20% мировых потребностей в продовольствии.

Представитель ООН отметил, что теперь около 70 стран могут пострадать от нехватки продовольствия, инфляции, коллапса цепочек поставок, безработицы и других факторов.

"[Нужно] Остановить эту войну. Мир многое приобретет. <...> Войны – это зло", – сказал Авад и выразил мнение, что "ни в одной войне нет выигрыша: все проигрывают".

3 июня спикер Госдепа Нед Прайс пояснил: если Украина прекратит воевать – не будет Украины, если РФ прекратит – не будет войны.

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Евгений Пилипенко

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