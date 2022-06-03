США: Если Украина прекратит воевать – не будет Украины. Если РФ прекратит – не будет войны

Украина не может прекратить воевать, ведь это привело бы к концу ее существования как суверенной страны. Но если бы Россия прекратила боевые действия, то война бы закончилась. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Он заверил: США пытаются делать все, чтобы положить конец войне, уменьшить насилие и "завершить конфликт, в котором изначально не было необходимости". По его словам, поэтому Вашингтон хочет сделать все возможное, чтобы усилить позиции Украины на поле боя и за столом переговоров.

При этом Прайс отметил, что США также хотят быть осторожными, чтобы ни Вашингтон, ни международное сообщество не сделали ничего, что "могло бы напрасно продлить конфликт".

"Сейчас есть только одна страна, которая затягивает этот конфликт, и это, конечно, Россия. Если бы сегодня Украина перестала воевать, завтра не было бы суверенной, независимой Украины. Если бы Россия сегодня перестала воевать, сегодня не было бы войны. Вот к чему это сводится", – сказал он.

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Марк Сировой

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