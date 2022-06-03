"Путина словами не остановить". Глава МИД Германии – о 100 днях большой войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает взять Украину и ее западных союзников измором, однако просчитается, как просчитался, недооценив храбрость украинцев: цивилизованный мир будет и впредь поддерживать Украину, в том числе оружием. Об этом в колонке "Путина словами не остановить" на Bild написала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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Ниже – полный текст ее статьи.

"35 километров. Это маршрут между Потсдамом и Берлином. Я его хорошо знаю, езжу там каждый день: на ходу работаю, разговариваю по телефону и думаю о своих детях. Свободная жизнь.

35 километров – это также расстояние от Киева до Бучи, городка вроде Потсдама посреди Европы, – с детскими площадками и торговыми центрами. Но теперь они отмечены войной. Когда в начале марта туда пришли российские солдаты, люди заглянули в бездну ада.

Буча сейчас освобождена. Но атака на Украину продолжается. Она также направлена против европейского миропорядка. Она направлена против нашей жизни на свободе – в Вильнюсе, Кракове и Потсдаме. Вот почему мы как европейцы едины против жестокой агрессивной войны России.

После 100 дней войны Путин изменил свою стратегию. Но ад продолжается.

Он недооценил храбрость украинцев.

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Именно поэтому он теперь бьет с безопасного расстояния. Село за селом, город за городом. Сначала идет дождь из бомб и артиллерии, затем танки катятся по выжженной земле. Путин рассчитывает на упорство и на наше истощение. И что каждое село будет ждать судьба Бучи.

Именно поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. Даже оружием, потому что Путина словами не остановить.

100 дней войны. Прямо сейчас мы должны смотреть – даже если это больно.

Некоторые в нашей стране до сих пор помнят войну. Многие до сих пор знают, что такое диктатура. Мы также должны благодарить наших союзников и соседей за то, что сегодня мы можем жить в условиях свободы и безопасности.

Мы обязаны действовать как самая большая страна в ЕС.

Я не просто хочу сказать нашим партнерам в странах Балтии и Восточной Европы: "Мы вас понимаем". Но и: "Мы рядом. Вы можете на нас рассчитывать". Точно так же, как они были рядом, когда мы в них нуждались. Без них не было бы воссоединенной, свободной Германии.

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Вот почему Германия действует. Даже если это сложно. Но мы больше никогда не будем "просиживать" нашу общую безопасность, мы будем ею заниматься. Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы реорганизуем нашу оборону.

Ясно одно: мир не приходит бесплатно. Но каждый цент, который мы тратим, – это вклад в безопасность и свободу, в свободу Европы.

Пока не в безопасности Украина, не в безопасности и Европа. Если Путина в Украине не остановить, всегда будет угроза новой агрессии.

Мы продолжим поддерживать Украину. До тех пор, пока не будет новых "Буч". Чтобы то, что мы считаем само собой разумеющимся, – жизнь в свободе, снова стало нормальным для людей в Украине".

Евгений Пилипенко

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