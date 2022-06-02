Бербок о статусе кандидата в члены ЕС для Украины: Мы не имеем права закрывать дверь
Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что наступил исторический момент для решения о принятии Украины в Европейский Союз.
"Сейчас мы находимся в историческом моменте, и мы вместе с Европейским союзом, должны установить курс, чтобы не закрыть перед Украиной дверь", – сказала министр во время выступления на WDR Europaforum, передает Handelsblatt.
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Бербок прямо не призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но поддержала потенциальное членство Украины.
"Недостаточно сказать: да, вы принадлежите Европе. Вы принадлежите Европейскому Союзу", – сказала глава МИДа ФРГ.
По мнению Бербок, быстрого процесса вступления для Украины не будет: "Никаких скидок там быть не может".
Министр добавила, что Европа всегда переживала кризисы: "Когда были неудачи, некоторые смелые политики, но также и общества, брали на себя инициативу. И вот как сейчас".
- 31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к быстрому предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
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