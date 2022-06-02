UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бербок о статусе кандидата в члены ЕС для Украины: Мы не имеем права закрывать дверь

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 21:33
Бербок о статусе кандидата в члены ЕС для Украины: Мы не имеем права закрывать дверь - Фото
Анналена Бербок (фото: ЕРА)

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что наступил исторический момент для решения о принятии Украины в Европейский Союз.   

"Сейчас мы находимся в историческом моменте, и мы вместе с Европейским союзом, должны установить курс, чтобы не закрыть перед Украиной дверь", – сказала министр  во время выступления на WDR Europaforum, передает Handelsblatt. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бербок прямо не призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но поддержала потенциальное членство Украины.  

"Недостаточно сказать: да, вы принадлежите Европе. Вы принадлежите Европейскому Союзу", – сказала глава МИДа ФРГ. 

По мнению Бербок, быстрого процесса вступления для Украины не будет: "Никаких скидок там быть не может".  

Министр добавила, что Европа всегда переживала кризисы: "Когда были неудачи, некоторые смелые политики, но также и общества, брали на себя инициативу. И вот как сейчас". 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС евросоюз Анналена Бербок кандидат на членство в ЕС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 