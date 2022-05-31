Большинство членов ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к быстрому предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС. С рядом стран, которые "пока немного скептично" относятся к этому вопросу, ведутся переговоры. Об этом Зеленский сказал на брифинге по итогам встречи с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой.

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"Госпожа президент мне сообщила, что уже состоялись несколько звонков и общение с такими дружескими странами, но некоторые пока немного скептически относятся к нашему быстрому членству в ЕС. А так в принципе все публично положительно относятся, почти все", – сказал Зеленский.

Чапутова сообщила, что предложила президенту Польши Анджею Дуде начать переговоры со странами ЕС, "которые более сдержанны относительно кандидатского статуса (Украины. – Ред.)".

Президентка Словакии сообщила, что уже несколько переговоров состоялись, планируется еще ряд. При этом она не стала называть соответствующие страны.

"Нам нужна хорошая аргументация относительно кандидатского статуса Украины, и думаю, что важно сделать эти шаги перед июньским саммитом ЕС", – сказала Чапутова.

В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС.

Глава Европарламента Роберта Мецола во время визита в Киев пообещала, что Украина будет признана кандидатом в члены ЕС и получит помощь на восстановление.

Но в последнее время начались заявления, что Украина еще долго не сможет стать членом Евросоюза, а потому ей стоит предложить какую-то альтернативу.

30 мая лидеры стран Евросоюза во время заседания Европейского совета договорились, что на следующей встрече в июне рассмотрят заявку Украины на членство в ЕС.

Вадим Ребрина

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