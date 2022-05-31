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Лидеры стран ЕС подтвердили, что в июне рассмотрят заявку Украины на членство

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 07:33
Лидеры стран ЕС подтвердили, что в июне рассмотрят заявку Украины на членство - Фото
Фото: depositphotos.com

Лидеры стран Евросоюза во время заседания Европейского совета 30 мая договорились, что на следующей встрече в июне рассмотрят заявку Украины на членство в ЕС. Об этом говорится в выводах совета.

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"Европейский совет примет к сведению подготовку выводов Еврокомиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", – сказано в документе.

Следующее заседание Европейского совета запланировано на 23-24 июня.

Андрей Водяный
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евросоюз вступление Украины в ЕС
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