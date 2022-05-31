Лидеры стран ЕС подтвердили, что в июне рассмотрят заявку Украины на членство
31.05.2022, 07:33
Фото: depositphotos.com
Лидеры стран Евросоюза во время заседания Европейского совета 30 мая договорились, что на следующей встрече в июне рассмотрят заявку Украины на членство в ЕС. Об этом говорится в выводах совета.
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"Европейский совет примет к сведению подготовку выводов Еврокомиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", – сказано в документе.
Следующее заседание Европейского совета запланировано на 23-24 июня.
- В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС.
- Глава Европарламента Роберта Мецола во время визита в Киев пообещала, что Украина будет признана кандидатом в члены ЕС и получит помощь на восстановление.
- Но в последнее время начались заявления, что Украина еще долго не сможет стать членом Евросоюза, а потому ей стоит предложить какую-то альтернативу.
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