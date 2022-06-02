Мельник надеется, что ВСУ начнут применять на поле боя немецкую ПВО IRIS-T в октябре

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник надеется, что немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T будет поставлена в Украину летом, а в октябре, после обучения, ВСУ начнут использовать ее на поле боя. Об этом он сказал в комментарии немецким СМИ, передает Spiegel.

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"Мы счастливы, что наконец-то все сдвинулось с мертвой точки и лед тронулся. Мы работали за кулисами почти три месяца, в частности, над поставками системы IRIS-T. Теперь мы надеемся, что производство будет завершено летом, обучение начнется в августе, а использование может начаться в октябре", – сказал посол.

Мельник считает, что "сейчас действительно можно говорить о переломном моменте для Украины", и выразил надежду на дальнейшие поставки более современных образцов вооружения из Германии.

"Наконец-то мы можем от всего сердца сказать канцлеру Шольцу: спасибо!" – сказал Мельник.

По словам посла, стоимость системы IRIS-T – 140 млн евро за единицу. Он выразил надежду, что правительство Германии также поддержит заказ дополнительных систем IRIS-T для Украины и согласится на своевременную поставку дополнительных танков.

"Для нас Marder и Leopard 1 остаются на повестке дня. Мы ожидаем скорого разрешения от федерального правительства", – сказал посол.

Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".

Вчера Шольц заявил, что Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы.

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что на поставки немецкой системы ПВО в Украину уйдут месяцы.

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Оксана Житнюк

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