Бербок предупредила, что на поставки немецкой ПВО IRIS-T в Украину уйдут месяцы

На поставки в Украину немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T уйдут месяцы, так как вооружение будет поставляться компанией-производителем напрямую в Украину. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Welt.

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"Федеральное правительство ослабило ожидания того, что система ПВО IRIS-T, анонсированная канцлером Олафом Шольцем, будет быстро доставлена ​​в Украину", – пишет немецкое издание.

Сегодня в Бундестаге Бербок, комментируя решение о поставках, сказала: "Да, на это уйдут месяцы".

По ее словам, компания-производитель Diehl Defence изначально производила вооружение для другой страны, и теперь по запросу правительства ФРГ системы ПВО будут поставлять в Украину – системы "должны фактически уйти в другую страну".

СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".

Сегодня Шольц заявил, что Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы.

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Оксана Житнюк

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