Бербок предупредила, что на поставки немецкой ПВО IRIS-T в Украину уйдут месяцы
На поставки в Украину немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T уйдут месяцы, так как вооружение будет поставляться компанией-производителем напрямую в Украину. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Welt.
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"Федеральное правительство ослабило ожидания того, что система ПВО IRIS-T, анонсированная канцлером Олафом Шольцем, будет быстро доставлена в Украину", – пишет немецкое издание.
Сегодня в Бундестаге Бербок, комментируя решение о поставках, сказала: "Да, на это уйдут месяцы".
По ее словам, компания-производитель Diehl Defence изначально производила вооружение для другой страны, и теперь по запросу правительства ФРГ системы ПВО будут поставлять в Украину – системы "должны фактически уйти в другую страну".
- Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".
- Сегодня Шольц заявил, что Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы.
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