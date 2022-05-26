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Улитка с патроном. Посол Мельник опубликовал мем о поставках Украине оружия из Германии

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 07:12
Улитка с патроном. Посол Мельник опубликовал мем о поставках Украине оружия из Германии - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

Посол в Берлине Андрей Мельник опубликовал в Twitter ироничный мем о военной помощи Украине от Германии.

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На нем изображена улитка с патроном на панцире. Картинка подписана: "Немецкая помощь уже в пути к нам".

Мельник написал, что получил эту картинку в мессенджере от члена правительства из Киева. Посол также процитировал немецкого канцлера Олафа Шольца: "Что ж, Россия не должна победить".

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Улитка с патроном. Посол Мельник опубликовал мем о поставках Украине оружия из Германии

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Марк Сировой
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Германия оружие посол военная помощь мем андрей мельник
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