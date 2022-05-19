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Шольц: Путина украинцы не принимают – и мы тоже. Россия не должна выиграть эту войну

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 13:07
Шольц: Путина украинцы не принимают – и мы тоже. Россия не должна выиграть эту войну - Фото
Владимир Путин и Олаф Шольц, 15.02.2022 (фото - ЕРА)

Российский президент Владимир Путин всерьез сядет за стол переговоров с властями Украины только тогда, когда поймет, что ему не сломить обороноспособность этой страны, и что украинцы и европейцы в целом его не принимают. Так считает канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Bild.

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Он отметил, что Путин "все еще верит, что может диктовать миру бомбами. Но он ошибается". "Так же, как ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзников. Потому что украинцы его не принимают, и мы тоже", – подчеркнул канцлер.

Он убежден, что лидер российских оккупантов "будет готов серьезно вести мирные переговоры, только когда поймет, что не может сломить обороноспособность Украины". Для этого важно усилить ВСУ, добавил Шольц.

"У нас у всех одна общая цель: Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна выжить", – сказал он.

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Подробностей о поставках немецкого оружия он не сообщил, пишет Bild; все, что он сказал, это то, что правительство также оказывает Украине военную поддержку, "обдуманную, взвешенную и тщательно скоординированную на международном уровне".

Канцлер снова напомнил, что Германия помогает Украине "не в одиночку", и что "правительство не сделает ничего, что превратило бы НАТО в одну из сторон конфликта".

Шольц поддержал идею создания Еврофонда солидарности по восстановлению Украины: "Надеюсь, рано или поздно война закончится, и уже сейчас ясно одно: восстановление разрушенной инфраструктуры, оживление украинской экономики, – все это будет стоить миллиарды".

  • 9 мая китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что "важно приложить все усилия, чтобы не допустить обострения или разрастания конфликта до точки невозврата".
  • Премьер Эстонии – лидерам Европы: "Чего вы добиваетесь, хватит звонить Путину"

Читайте также: Лидер немецкой оппозиции раскритиковал Шольца за промедление с оружием для Украины 

Евгений Пилипенко
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Германия война владимир путин военная помощь союзники олаф шольц
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