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Лидер немецкой оппозиции раскритиковал Шольца за промедление с оружием для Украины

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18.05.2022, 10:48
Лидер немецкой оппозиции раскритиковал Шольца за промедление с оружием для Украины - Фото
Фридрих Мерц (фото - ЕРА)

Лидер немецкого оппозиционного ХДС Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за замедление с поставками оружия Украине. Об этом он заявил в эфире RTL, передает DW.

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Он считает, что правительство не следует решениям бундестага. По мнению Мерца, у немецкого правительства "есть стратегия или по крайней мере тактика задержек".

Отмечается, что немецкие военные предприятия уже жаловались, что правительство на дает им разрешения на экспорт танков.

"Это не игра в открытую. Могут быть причины не говорить всего, но тогда федеральный канцлер должен дать это понять", – добавил Мерц.

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Марк Сировой
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