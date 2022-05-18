Лидер немецкой оппозиции раскритиковал Шольца за промедление с оружием для Украины

Лидер немецкого оппозиционного ХДС Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за замедление с поставками оружия Украине. Об этом он заявил в эфире RTL, передает DW.

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Он считает, что правительство не следует решениям бундестага. По мнению Мерца, у немецкого правительства "есть стратегия или по крайней мере тактика задержек".

Отмечается, что немецкие военные предприятия уже жаловались, что правительство на дает им разрешения на экспорт танков.

"Это не игра в открытую. Могут быть причины не говорить всего, но тогда федеральный канцлер должен дать это понять", – добавил Мерц.

21 апреля 2022 года газета Bild написала, что у Шольца вычеркнули из переданного в Берлин списка нужд ВСУ все тяжелое вооружение. Но 28 апреля бундестаг одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине.

11 мая посол Украины Мельник заявил, что решение бундестага – историческое, но его реализация наталкивается на множество бюрократических препятствий.

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Марк Сировой

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