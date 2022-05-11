Мельник призвал Шольца снять бюрократические барьеры для поставок оружия Украине

Решение Бундестага о поставках тяжелых вооружений Украине – историческое, но его реализация наталкивается на множество бюрократических препятствий, сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Merkur.de.

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Мельник назвал "историческими" выступление канцлера Олафа Шольца и решение Бундестага о поставках Украине тяжелого наступательного оружия, но при этом указал на то, что это решение пока не удается воплотить из-за необходимости проводить множество согласований.

"Заявки на поставку танков Marder и Leopard и другого вооружения мы подали три недели назад, но все еще ждем одобрения от федеральной канцелярии", – сказал посол.

Он посетовал, что "нас постоянно перебрасывают от одного кабинета в другой, от одного министерства к другому", и сказал, что обратился к канцлеру с просьбой созвать в канцелярии "военный саммит" с участием представителями военной промышленности Германии, чтобы снять все бюрократические барьеры.

Мельник подчеркнул, что Украине "нужны не только старые, выведенные из эксплуатации системы вооружения" и что "эту войну можно выиграть только самой современной немецкой военной техникой".

"Нам нужно все это без промедления. Прямо сейчас", – сказал Мельник.

Посол дал понять, что осознает сложность положения Германии, которая выражает огромную готовность помочь, но и в то же время опасается быть втянутой в войну.

"Мы благодарны за то, как сердечно приняли в Германии сотни тысяч украинцев. И я понимаю, что никто не хочет быть втянутым в войну или спровоцировать Путина на ядерный удар. Но я думаю, что это преувеличенные опасения", – считает Мельник.

"Правда в том, что остановить эту войну можно, только поставив Путина на место в военном отношении. И федеральному правительству стоит ясно сказать об этом", – заявил посол.

Мельник также сказал, что Украина приветствовала бы попытку бывшего канцлера Ангелы Меркель убедить Кремль закончить войну.

Сергей Бережной

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