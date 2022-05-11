UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мельник призвал Шольца снять бюрократические барьеры для поставок оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 13:01
Мельник призвал Шольца снять бюрократические барьеры для поставок оружия Украине - Фото
Андрей Мельник (Фото - EPA)

Решение Бундестага о поставках тяжелых вооружений Украине – историческое, но его реализация наталкивается на множество бюрократических препятствий, сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Merkur.de

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мельник назвал "историческими" выступление канцлера Олафа Шольца и решение Бундестага о поставках Украине тяжелого наступательного оружия, но при этом указал на то, что это решение пока не удается воплотить из-за необходимости проводить множество согласований. 

"Заявки на поставку танков Marder и Leopard и другого вооружения мы подали три недели назад, но все еще ждем одобрения от федеральной канцелярии", – сказал посол. 

Он посетовал, что "нас постоянно перебрасывают от одного кабинета в другой, от одного министерства к другому", и сказал, что обратился к канцлеру с просьбой созвать в канцелярии "военный саммит" с участием представителями военной промышленности Германии, чтобы снять все бюрократические барьеры.  

Мельник подчеркнул, что Украине "нужны не только старые, выведенные из эксплуатации системы вооружения" и что "эту войну можно выиграть только самой современной немецкой военной техникой". 

"Нам нужно все это без промедления. Прямо сейчас", – сказал Мельник. 

Посол дал понять, что осознает сложность положения Германии, которая выражает огромную готовность помочь, но и в то же время опасается быть втянутой в войну. 

"Мы благодарны за то, как сердечно приняли в Германии сотни тысяч украинцев. И я понимаю, что никто не хочет быть втянутым в войну или спровоцировать Путина на ядерный удар. Но я думаю, что это преувеличенные опасения", – считает Мельник. 

"Правда в том, что остановить эту войну можно, только поставив Путина на место в военном отношении. И федеральному правительству стоит ясно сказать об этом", – заявил посол.

Мельник также сказал, что Украина приветствовала бы попытку бывшего канцлера Ангелы Меркель убедить Кремль закончить войну. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия андрей мельник помощь Украине олаф шольц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 