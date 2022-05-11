Меркель могла бы помочь в переговорах, учитывая ее отношения с Путиным – посол в ФРГ

Украина приветствовала бы попытку бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель убедить Кремль закончить войну. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Merkur.de.

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В ответе на вопрос журналистов: может ли он представить, чтобы Меркель стала посредником в переговорах между Россией и Украиной, Мельник сказал, что это вполне представимый сценарий.

"К сожалению, госпожа Меркель определенно решила не включаться активно в сегодняшнюю политическую повестку. Однако, если она чувствует, что может помочь закончить эту проклятую войну, ее участие, конечно, очень приветствовалось бы – тем более что она на протяжении десятилетий поддерживает весьма доверительные отношения с Путиным", – сказал посол.

1 мая Мельник назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера "инородным телом в немецком обществе" за отказ дистанцироваться от Путина.

Сергей Бережной

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