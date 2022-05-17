Шольц: Пушки должны замолчать, а РФ – вывести войска из Украины. Но пока этого не заметно

Обсуждая на канале RTL Direkt войну в Украине, германский канцлер Олаф Шольц заявил, что "пушки должны замолчать, а Россия – вывести свои войска". По его мнению, это единственный способ найти решение.

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"Однако, к сожалению, пока не особо заметно, чтобы возросло понимание необходимости покончить с этим как можно скорее", – сказал канцлер.

По его словам, если так будет продолжаться, "погибнет только больше людей и будет разрушено больше сел, городов и поселков; вот почему война должна закончиться быстро". Но для этого потребуется решение России "согласиться на достижение соглашения с Украиной", подчеркнул Шольц.

Он призвал не опускать руки, так как "мы должны быть в состоянии принимать разумные, очень осознанные, а также очень смелые решения. И мы их принимаем".

"Путин не должен выиграть войну, это главная цель", – сказал он. Дальше этого задачи не ставятся, отметил он, "учитывая тот факт, что это ядерная держава, и это было бы совершенно неправильной целью".

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Он также заявил, что хочет посетить Украину, но добавил: его будущая поездка "должна быть о чем-то важном, а не просто ради возможности устроить фотосессию". Шольц сказал, что уже много часов провел на телефоне с президентом Владимиром Зеленским.

"Я не собираюсь присоединяться к группе людей, которые делают что-то одномоментное на время фотосессии", – сказал он, возможно, намекая на визит в Украину лидера ХДС, политического оппонента Фридриха Мерца.

9 мая китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что "важно приложить все усилия, чтобы не допустить обострения или разрастания конфликта до точки невозврата".

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Евгений Пилипенко

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