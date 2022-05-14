UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц о разговоре с Путиным: Изменений в позиции России по Украине нет

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 10:27
Шольц о разговоре с Путиным: Изменений в позиции России по Украине нет - Фото
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не увидел изменений в позиции Владимира Путина по отношению к Украине во время телефонного разговора в пятницу. В то же время он уверен, что рано или поздно России придется договариваться с Украиной. Об этом он сказал в интервью T-Online.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Очевидно, что Россия не достигла ни одной из целей, которые были заявлены вначале. Украина не покорена, а умело обороняется, проявляя мужество и самопожертвование. НАТО не отошло, а фактически усилило восточный фланг Альянса. И станет еще сильнее, когда присоединятся Финляндия и Швеция. Сама российская армия понесла значительные потери, гораздо большие, чем за десять лет афганской кампании Советского Союза. Постепенно Путин должен осознать, что единственный выход из этой ситуации – это договориться с Украиной", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что условием мирного договора должен стать отвод российских войск, но более конкретные требования будет предъявлять Украина.

До этого времени Запад будет ужесточать санкции против России и усиливать ее экономическую изоляцию.

Говорить о возможности применения Россией ядерного оружия Шольц отказался, назвав это спекуляциями. "В любом случае, мы не будем принимать никаких решений, которые могли бы привести к прямому противостоянию между НАТО и Россией", – сказал канцлер.

Он заверил, что разговор с Путиным был прямым и откровенным.

  • Шольц во время разговора с Путиным призвал прекратить войну против Украины, указал ему на отсутствие неонацистов в Украине и ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию.
  • Пресс-служба Кремля сообщила, что в разговоре с канцлером ФРГ Путин пожаловался, что переговоры между Украиной и РФ якобы заблокированы Киевом, снова говорил о "защите Донбасса", пытаясь оправдать полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, а также заявил о якобы нарушении международного гуманитарного права со стороны защитников Мариуполя.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Германия война владимир путин олаф шольц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 