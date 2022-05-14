Шольц о разговоре с Путиным: Изменений в позиции России по Украине нет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не увидел изменений в позиции Владимира Путина по отношению к Украине во время телефонного разговора в пятницу. В то же время он уверен, что рано или поздно России придется договариваться с Украиной. Об этом он сказал в интервью T-Online.

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"Очевидно, что Россия не достигла ни одной из целей, которые были заявлены вначале. Украина не покорена, а умело обороняется, проявляя мужество и самопожертвование. НАТО не отошло, а фактически усилило восточный фланг Альянса. И станет еще сильнее, когда присоединятся Финляндия и Швеция. Сама российская армия понесла значительные потери, гораздо большие, чем за десять лет афганской кампании Советского Союза. Постепенно Путин должен осознать, что единственный выход из этой ситуации – это договориться с Украиной", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что условием мирного договора должен стать отвод российских войск, но более конкретные требования будет предъявлять Украина.

До этого времени Запад будет ужесточать санкции против России и усиливать ее экономическую изоляцию.

Говорить о возможности применения Россией ядерного оружия Шольц отказался, назвав это спекуляциями. "В любом случае, мы не будем принимать никаких решений, которые могли бы привести к прямому противостоянию между НАТО и Россией", – сказал канцлер.

Он заверил, что разговор с Путиным был прямым и откровенным.

Шольц во время разговора с Путиным призвал прекратить войну против Украины, указал ему на отсутствие неонацистов в Украине и ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в разговоре с канцлером ФРГ Путин пожаловался, что переговоры между Украиной и РФ якобы заблокированы Киевом, снова говорил о "защите Донбасса", пытаясь оправдать полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, а также заявил о якобы нарушении международного гуманитарного права со стороны защитников Мариуполя.

Андрей Водяный

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