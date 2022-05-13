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Шольц позвонил Путину. Говорили долго: объяснял, что никаких "нацистов" в Украине нет

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 14:47
Шольц позвонил Путину. Говорили долго: объяснял, что никаких
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал его к прекращению огня, а также заверил, что никаких "нацистов" при власти в Украине нет. Об этом Шольц написал в Twitter.

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"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – заявил Шольц.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в разговоре с канцлером ФРГ Путин пожаловался, что переговоры между Украиной и РФ якобы заблокированы Киевом, опять говорил о "защите Донбасса", пытаясь оправдать полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, а также заявил о якобы нарушении международного гуманитарного права со стороны защитников Мариуполя.

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Оксана Житнюк
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владимир путин олаф шольц
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