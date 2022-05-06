Шольц: Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну, и он ее не выиграет

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну России против Украины "величайшей катастрофой нашего времени" и заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен победить в этой войне – и не победит. Об этом он сказал сегодня, выступая на мероприятии в Гамбурге, сообщает Bild.

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"Агрессия России против Украины – величайшая катастрофа нашего времени. Мир после этой агрессивной и уничтожительной войны уже не будет таким, как прежде. Его уже нет", – заявил Шольц.

По словам канцлера, жестокая агрессивная и разрушительная война России знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком после окончания холодной войны.

Шольц заявил, что "многие умные головы" сочли бы такую ​​эскалацию невозможной из-за тесных международных связей после 1989 года. Он считает, что с рациональной точки зрения тесная взаимозависимость национальных экономик уже давно сделала вооруженные конфликты настолько дорогими, что ни один исполнитель не должен был и думать о том, чтобы прибегнуть к этому методу.

Однако, отметил Шольц, любая рациональная логика затрат и выгод рушится, "когда иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер", и именно это сейчас и произошло.

Канцлер заявил, что "империалистическая и реваншистская идеология российской мощи и российского величия" значила для Путина больше, чем благополучие его собственного народа.

"Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины – и он эту войну не выиграет. Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного беспредела. Только по этой причине Россия не должна одержать верх", – добавил Шольц.

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Оксана Житнюк

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