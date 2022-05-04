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Шольц: Не следует думать, что Путин не нападет на другие страны

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 05:02
Шольц: Не следует думать, что Путин не нападет на другие страны - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Mauro Scrobogna)

Никто не может утверждать, что Россия не нападет на другие страны, учитывая ее нарушение международного права в Украине. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

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Такое заявление Шольц сделал, объясняя, почему Германия поддержит Финляндию и Швецию, если они решат вступить в НАТО.

"Российское вторжение в Украину нарушило порядок, сложившийся после Второй мировой войны, и вынудило Европу укреплять свою оборонную стратегию", – заявил Шольц.

"Никто не может думать, что российский президент и его правительство больше не станут нарушать международное право с применением насилия", – сказал Шольц.

В интервью журналу Stern Шольц назвал империалистической политику российского диктатора Путина – "он считает соседние страны задним двором России".

  • 2 мая Шольц анонсировал постепенный отказ Европейского Союза от российской нефти до конца 2022 года. 

Читайте также: Санкции против России не будут сняты, пока она не заключит мир на условиях Украины – Шольц

Наталия Медведева
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