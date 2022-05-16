Премьер Эстонии – лидерам Европы: Чего вы добиваетесь, хватит звонить Путину

Нет никакого смысла разговаривать с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным, если Запад действительно хочет изолировать его режим. Об этом заявила Euractiv премьер Эстонии Кая Каллас, назвав президента РФ военным преступником.

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Как выразились в издании, это "можно рассматривать как слегка завуалированную критику в значительной степени безуспешной телефонной дипломатии президента Франции Эмманюэля Макрона с Москвой". Помимо французского лидера, Путину звонит также и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На прошлой неделе Макрон заявил, что РФ и Украине якобы "придется" прийти к перемирию путем переговоров, и что мирным усилиям не послужит "унижение" России, то есть ее поражение на поле боя.

Каллас сказала, что не видит "никакого смысла в разговоре с ним [Путиным]".

"Если все постоянно названивают ему, он не получает послание, что он изолирован. Так что, если мы хотим передать ему это сообщение, что на самом деле "ты изолирован", не звоните ему. В этом нет смысла", – сказала она.

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По словам премьера Эстонии, с этими звонками Путин "чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить".

"Но что мы из этого получаем? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров случилась Буча, случился Ирпень, – никаких признаков деэскалации мы не видим", – добавила она. Ранее на пресс-конференции Каллас добавила: "Зачем разговаривать с военным преступником?"

Каллас убеждена, что "мир не может быть конечной целью" будущих переговоров Украина – Россия после окончания войны: "Мы трижды допустили эту ошибку в случае с Грузией, Донбассом и Крымом".

"Потому что на тех территориях, которые оккупированы, зверства не прекратятся, если будет мир [без деоккупации]. <...> Что Украина может "деэскалировать"? Они [украинцы] ничего плохого не сделали, они защищают свою страну, на которую напали", – сказала она.

13 мая советник главы ОП Арестович заявил, что российский диктатор якобы направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям.

Евгений Пилипенко

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