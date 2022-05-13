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Зеленский: Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает

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13.05.2022, 14:12
Зеленский: Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает - Фото
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Президент Владимир Зеленский сравнил политику российского диктатора Владимира Путина с политикой Адольфа Гитлера, и заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сейчас зря пытается искать подход к нему. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

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Итальянский журналист отметил, что после первой мировой войны Германия была унижена, "и именно из-за этого унижение родился нацизм", на фоне чего Макрон сейчас говорит, что "унижать страну – это опасно". Журналист спросил, какой выход для России есть на фоне этого.

"Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт: пока Россия сама не захочет, пока она не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Макрон пытался найти какие-то результаты в посредничестве между РФ и Украиной, но не нашел их, и причиной тому стала РФ.

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину – мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то, и терять за это наши территории. Мне кажется, это совсем несправедливо. Это потерянное время", – заявил Зеленский.

Комментируя "унижение" Германии после первой мировой, Зеленский сказал, что Гитлер "родился" не из-за этого, и не существует никаких оправданий нацизму. Зеленский заявил, что Гитлеру "разрешило" стать Гитлером его окружение, а Путину – Европа и мир, так как некоторые лидеры пытались находить подход к РФ с 2014 года или "на расстоянии быть товарищами". Однако 24 февраля 2022-го Россия показала, что ей все равно на все уступки, если она уже решила забрать чужие земли, отметил Зеленский.

"И не надо теперь Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па", – заявил президент.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский владимир путин адольф гитлер
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