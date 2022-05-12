Зеленский: Поражение РФ очевидно всем. Но россияне слишком трусливы, чтобы это признать

Президент Владимир Зеленский заявил, что стратегическое поражение России очевидно уже всем в мире, просто у РФ пока нет смелости это признать, поэтому они пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами по украинским гражданским объектам. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении.

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Он сообщил, что с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу.

Зеленский напомнил, что сегодня ночью россияне нанесли удар по школам в Черниговской области. Днем оккупанты били по Кременчугу, по Запорожской области, по городам и селам Донбасса.

"Все российские командиры, отдающие подобные приказы, просто больны. И неизлечимо", – сказал президент.

"Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", – сказал Зеленский.

Российские войска ночью 12 мая обстреляли город Новгород-Северский, расположенный на севере Черниговской области примерно в 40 км от границы. Целями авиации оккупантов стали местные школа и интернат.

Днем оккупанты снова обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Вадим Ребрина

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